Scontro a Lucignano | 2 feriti

Arezzonotizie.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo incidente stradale con feriti nell'Aretino oggi, domenica 23 novembre.Stasera intorno alle 19 il 118 della Asl Toscana Sud Est è dovuto intervenire in Valdichiana, a Lucignano, lungo la strada provinciale 19 per un sinistro che ha coinvolto due auto. Uomo di 65 anni e ragazzo di 24 anni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

scontro a lucignano 2 feriti

© Arezzonotizie.it - Scontro a Lucignano: 2 feriti

