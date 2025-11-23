Scontro a Lucignano | 2 feriti
Terzo incidente stradale con feriti nell'Aretino oggi, domenica 23 novembre.Stasera intorno alle 19 il 118 della Asl Toscana Sud Est è dovuto intervenire in Valdichiana, a Lucignano, lungo la strada provinciale 19 per un sinistro che ha coinvolto due auto. Uomo di 65 anni e ragazzo di 24 anni. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
News recenti che potrebbero piacerti
In corso nella sala "Don Enrico Marini" di Lucignano (Arezzo) l'evento di orientamento scolastico per l'economia della Valdichiana «COMPETENZE PER IL FUTURO» SCUOLE, FAMIGLIE E AZIENDE DEL TERRITORIO A CONFRONTO Con: Roberta Casi - facebook.com Vai su Facebook