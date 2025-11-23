Sciopero dei trasporti a Roma il 28 novembre nuovo venerdì nero | a rischio per 24 ore treni metro bus e ferrovie a Roma e nel Lazio

Ormai i romani ci avranno fatto il callo. Le sigle sindacali Usb, Cub, Sgb e Cobas hanno proclamato uno sciopero nazionale generale di 24 ore che interesserà anche i trasporti. Venerdì 28 novembre saranno a rischio treni, metro, bus e ferrovie di Roma.Sciopero dei trasporti venerdì 28 novembreA. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sciopero dei trasporti a Roma, il 28 novembre nuovo venerdì nero: a rischio per 24 ore treni, metro, bus e ferrovie a Roma e nel Lazio

