Sciopero dei mezzi in Trentino | le cose da sapere in vista del 28 novembre

Trentotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo sciopero generale di 24 ore in tutta Italia il prossimo 28 novembre per quanto riguarda il personale dei trasporti. Trentino Trasporti si è mossa per tempo, avvisando con una settimana di anticipo i propri utenti, facendo il quadro su quello che accadrà, permettendo quindi di evitare disagi. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

sciopero dei mezzi in trentino le cose da sapere in vista del 28 novembre

© Trentotoday.it - Sciopero dei mezzi in Trentino: le cose da sapere in vista del 28 novembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SCIOPERO GENERALE OGGI, 22 SETTEMBRE 2025/ Disagi da Roma a Milano: mezzi pubblici e università bloccati - È iniziato lo sciopero generale di oggi, 22 settembre 2025: sono più di 80 le manifestazioni nelle piazze italiane, con alcune università bloccate Sembra essere stata piuttosto movimentata la ... Da ilsussidiario.net

Sciopero oggi 20 giugno 2025, a rischio treni, aerei e mezzi pubblici: gli orari città per città - Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb, Adl Cobas, Fisi, Flai, Slai Cobas e Usb. Lo riporta fanpage.it

Primo sciopero dei mezzi di settembre: quando, orari e fasce di garanzia - che proclamato dal Sindacato generale di base vedrà la partecipazione dei lavoratori del settore ferroviario. Scrive lettera43.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Mezzi Trentino Cose