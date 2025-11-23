Sciatori in pista sui Sibillini | Un bell’inizio di stagione

Macerata, 23 novembre 2025 – “Buona affluenza per il primo giorno sulle piste da sci ”. È il commento di Francesco Cangiotti, amministratore delle società Frontignano360 e Bolognola Ski. Pre-apertura in entrambe le stazioni, un assaggio di stagione sciistica sui Sibillini, in anticipo rispetto al calendario originario, che prevedeva il via per il ponte dell’Immacolata. E, complice il sole spuntato in mattinata, diversi ragazzi e famiglie hanno scelto di passare la domenica in montagna, per la gioia degli operatori. Il primo giorno di sci. Anticipato. “Per essere stato il primo giorno non ci lamentiamo, anche perché tante persone non erano ancora preparate – aggiunge il gestore –, ma è stato comunque un bell’inizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

