Sci ecco la mappa del caro-neve | lo skipass sui comprensori lombardi costerà il 4% in più e in vetta sale la Valtellina

Sondrio, 23 novembre 2025 – Il prezzo degli skipass aumenta in tutte le stazioni sciistiche della provincia di Sondrio. In Valtellina i rincari vanno dal 3% al 10% ma esistono diverse promozioni che consentono allo sciatore di risparmiare. “ Ci sono stati dei piccoli aumenti sulle tariffe standard degli skipass – dice Fabio Giacomelli della Sib (Società Impianti Bormio) – dovuti a un aumento di tutte le spese, non ultime quelle per la manutenzione degli impianti, per la formazione del personale. Ma un po’ tutti i costi sono aumentati. È vero però che ci sono anche tante promozioni e se uno si organizza in anticipo trova tariffe con sconti molto corposi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

