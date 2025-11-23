Sci alpino Saccardi spreca e Hans Grahl-Madsen vince lo slalom di Storklinten di Coppa Europa
Hans Grahl-Madsen si è aggiudicato lo slalom di Storklinten (Svezia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla pista scandinava lo sciatore norvegese ha vinto con il tempo complessivo di 1:50.81 dopo aver chiuso al comando la prima manche (53.77) ed aver gestito nel migliore dei modi la seconda, rifilando distacchi abissali a tutti i rivali. Seconda posizione per l’austriaco Jakob Greber a 98 centesimi dopo aver risalito 3 gradini nella seconda manche. Completa il podio, invece, il padrone di casa Adam Hofstedt a 1.17, Quarta posizione per il norvegese Peder Lunder a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
