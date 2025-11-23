Schianto nel tunnel della tangenziale l' auto si cappotta | intervento dei Vigili del fuoco

Incidente domenica mattina in tangenziale a Forlì. Alle ore 9 la squadra dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in all'interno del tunnel, in direzione Faenza, per un incidente stradale che ha coinvolto un'auto che, per cause in corso di accertamento, si è cappottata.

