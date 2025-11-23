Schianto a Nettuno | 19enne perde la vita Amici e conducente dell’altra auto in codice rosso

Uno studente di 19 anni è morto nella notte a Nettuno, sul litorale romano, dopo che l’Opel Corsa di cui era alla guida si è scontrata frontalmente con una Fiat Tipo guidata da una donna di 57 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in prossimità di un incrocio cittadino. Il 19enne viaggiava con due amici coetanei che sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in codice rosso.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Schianto a Nettuno: 19enne perde la vita. Amici e conducente dell’altra auto in codice rosso

