Scene vergognose a Firenze | Vlahovic bersagliato dai tifosi viola con cori razzisti
Nonostante campagne contro l’odio razziale vengano riproposte ogni anno e in ogni partita dalla Lega Serie A, ecco che puntualmente l’ ignoranza mascherata da odio dei tifosi viene a galla. Questa volta ad essere il soggetto dei cori vergognosi “Sei uno zingaro”, partiti dalla curva Ferrovia dell’Artemio Franchi, è stato l’attaccante juventino Dusan Vlahovic, ex di giornata dato il suo passato a Firenze. Le “cause” dell’odio. Se di cause si può parlare, dato che nulla può giustificare degli epiteti simili rivolti in tale maniera ad un giocatore, ma innanzitutto ad un essere umano, queste vanno ricercati nella rivalità tra le due squadre che ieri si sono sfidate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
