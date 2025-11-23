Scaroni prima di Inter Milan a Dazn | Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo Acquisto processo lungo Abbiamo costruito una squadra competitiva come dice Max…

Scaroni prima di Inter Milan. Il presidente del Milan, intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita del derby. Le sue parole Nel prepartita del derby Inter Milan, valido per la dodicesima giornata di Serie A, il presidente rossonero Paolo Scaroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare i temi più caldi che riguardano il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Scaroni prima di Inter Milan a Dazn: «Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo. Acquisto processo lungo. Abbiamo costruito una squadra competitiva, come dice Max…»

