Scaroni a DAZN | Per lo stadio abbiamo lavorato insieme dovrà essere iconico come questo

23 nov 2025

Inter News 24 Scaroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match che andrà in scena tra pochi minuti in uno Stadio San Siro infuocato. Nel prepartita di Inter Milan, derby valido per la dodicesima giornata del campionato di  Serie A, ai microfoni di  DAZN  è intervenuto  Paolo Scaroni. Queste le dichiarazioni del presidente rossonero affiancato dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta:   SULLO STADIO  –  «Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo, oggi siamo proprietari, ma da tanti anni lo gestiamo insieme. L’acquisto è un percorso lungo, ma le cose belle richiedono tempo. Certo che il nuovo stadio dovrà essere iconico come questo». 🔗 Leggi su Internews24.com

