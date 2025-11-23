Scacchi World Cup 2025 | Sindarov e Wei Yi agguantano finale e Candidati

Sono noti i finalisti della World Cup 2025 di scacchi, nonché allo stesso tempo, automaticamente, primi due nomi in gara al Torneo dei Candidati 2026 attraverso questo evento. A Goa, in India, l’ultimo atto se lo giocheranno Javokhir Sindarov e Wei Yi: Uzbekistan contro Cina, in sostanza. La finale per il terzo posto, che determinerà anche il terzo che andrà a giocare i Candidati, se la disputeranno Nodirbek Yakubboev e Andrey Esipenko, Uzbekistan contro Russia sotto bandiera FIDE. Tutte e due le semifinali sono decise dalla prima sequenza di spareggi, quella con partite a 15? a testa più 10? di incremento per mossa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scacchi, World Cup 2025: Sindarov e Wei Yi agguantano finale e Candidati

