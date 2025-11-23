Savicevic pronto per la grande sfida del derby | Questa è una partita veramente particolare… L’Inter è forte segna con facilità

Inter News 24 Savicevic analizza Inter Milan: equilibrio, attaccanti nerazzurri decisivi e curiosità per Modric e Sucic in vista del derby di questa sera. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex fantasista del Milan Dejan Savicevic ha offerto una lettura lucida e nostalgica del derby di questa sera tra Inter e Milan, sottolineando come la sfida resti unica nel panorama calcistico italiano. Per il montenegrino, nonostante la classifica favorisca la formazione di Cristian Chivu, il Derby della Madonnina resta imprevedibile, carico di emozioni e tensioni che trascendono numeri e gerarchie. « Parla la classifica: l’Inter è prima, il Milan è lì. 🔗 Leggi su Internews24.com

