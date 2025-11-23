Savicevic | Derby particolare L’Inter è prima il Milan è li Non si può parlare di favoriti

Dejan Savicevic, ex giocatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' sul derby. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Savicevic: “Derby particolare. L’Inter è prima, il Milan è li. Non si può parlare di favoriti”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Savicevic dice la sua sul derby di Milano ? - facebook.com Vai su Facebook

Savicevic parla del Derby! “Inter forte, ma Leao, Pulisic possono fare la differenza”. Il Genio del Milan analizza Inter-Milan tra ricordi e curiosità sui protagonisti. Chi farà la differenza a San Siro? @ACMilanInside_ @la_rossonera Vai su X

Savicevic: "Derby partita diversa da tutte. Squadre attrezzate, bravi allenatori" - 45 si giocherà a San Siro tra Inter e Milan: il primo di questa stagione e valido per la ... Segnala milannews.it

Inter Milan, Savicevic tra ricordi e derby: «Parla la classifica: Inter forte, ma niente favoriti. Esposito una sorpresa, Modric sempre un top. I primi anni dovevo adattarmi» - L’ex fuoriclasse del Milan ripercorre le sue stracittandine attraverso alcuni episodi e analizza quella di questa sera In un’intervista rilasciata alla Gazz ... calcionews24.com scrive

Savicevic: "Bergomi nei derby mi ha tolto un goal e rovinato una stagione. Quel ragazzo, Esposito... che sorpresa" - Così Dejan Savicevic, ex campione del Milan che ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista ... Come scrive msn.com