Saturno perde i suoi anelli stanotte 23 novembre 2025 | cosa succede e come vederlo
Roma, 23 novembre 2025 – Occhi puntati al cielo stanotte, domenica 23 novembre, quando gli anelli di Saturno scompariranno dalla vista. Più che uno spettacolo unico si tratta di un’illusione ottica che si ripete con cadenza regolare, ogni 14-15 anni, in quanto Saturno orbita attorno al Sole con un 'inclinazione di 26,7 gradi, come spiegano gli esperti della Nasa. Questo significa che, visti dalla terra, nel tempo gli anelli si spostano verso l'alto o verso il basso. Nel suo ‘girovagare’ attorno al Sole, infatti, l'inclinazione dell'asse di Saturno varia e conseguentemente varia anche l'inclinazione del “piano degli anelli” che risulta talvolta perfettamente perpendicolare alla prospettiva terrestre, proprio come accadrà stanotte, quando gli anelli risulteranno posizionati di profilo rispetto alla nostra vista e, dato il loro spessore esiguo, saranno praticamente invisibili a occhio nudo o con telescopi non professionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Miracolo di Natale Il giovane Samuel, si perde durante una tempesta, ma un elfo lo salva e lo porta al villaggio di Babbo Natale. Molti anni dopo, ancora giovane come allora, è addetto all'ufficio postale e legge la lettera di Satia: la bimba chiede che sua nonna Vai su Facebook
Saturno perde i suoi anelli stanotte, 23 novembre 2025: cosa succede e come vederlo - Il pianeta apparirà privo del caratteristico disco, ma si tratta di un’illusione ottica che si ripete ogni 15 anni ... Come scrive quotidiano.net
Astronomia, stanotte Saturno perde gli anelli. Ecco quando e come si potrà vedere il fenomeno - Per una notte Saturno si spoglierà dei suoi anelli e senza pudore mostrerà i ... Segnala repubblica.it
Addio agli anelli di Saturno: l’evento celeste del 2025 ci lascerà senza fiato - Ogni volta che alziamo lo sguardo verso il cielo stellato, ci sentiamo piccoli e affascinati dalla sua presenza ... Come scrive greenme.it