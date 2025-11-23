Saturno perde i suoi anelli stanotte 23 novembre 2025 | cosa succede e come vederlo

Roma, 23 novembre 2025 – Occhi puntati al cielo stanotte, domenica 23 novembre, quando gli anelli di Saturno scompariranno dalla vista. Più che uno spettacolo unico si tratta di un’illusione ottica che si ripete con cadenza regolare, ogni 14-15 anni, in quanto Saturno orbita attorno al Sole con un 'inclinazione di 26,7 gradi, come spiegano gli esperti della Nasa. Questo significa che, visti dalla terra, nel tempo gli anelli si spostano verso l'alto o verso il basso. Nel suo ‘girovagare’ attorno al Sole, infatti, l'inclinazione dell'asse di Saturno varia e conseguentemente varia anche l'inclinazione del “piano degli anelli” che risulta talvolta perfettamente perpendicolare alla prospettiva terrestre, proprio come accadrà stanotte, quando gli anelli risulteranno posizionati di profilo rispetto alla nostra vista e, dato il loro spessore esiguo, saranno praticamente invisibili a occhio nudo o con telescopi non professionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

