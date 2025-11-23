Sassuolo-Pisa lunedì 24 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il match del Mapei tra Sassuolo e Pisa chiude ufficialmente la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi avevano perso le prime due gare ma hanno poi avuto una reazione fantastica e sono risaliti addirittura in ottava posizione, dove militano ora con 16 punti. La squadra di Fabio Grosso, tuttavia, ha fatto molto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Scopri altri approfondimenti
Classifica Giornata 12 #SerieA 2025/2026 prima dei posticipi Torino-Como e Sassuolo-Pisa Lecce-Torino 30 novembre ore 12.30 ? ? FORZA LECCE ? https://tifosilecce.forumattivo.com/t3546-campionato-serie-a-stagione-2025-2026 - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare Vai su X
Sassuolo-Pisa, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Sassuolo e Pisa che chiude la 12^ giornata di Serie A si gioca lunedì 24 novembre alle 20. Segnala sport.sky.it
Sassuolo-Pisa: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - 45 a Reggio Emilia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Riporta tuttosport.com
Diretta Sassuolo Pisa/ Streaming video tv: neroverdi per l’Europa! (Serie A, oggi 24 novembre 2025) - Diretta Sassuolo Pisa streaming video tv: i neroverdi si giocano addirittura le posizioni europee, i toscani arrivano dalla prima vittoria in campionato. Segnala ilsussidiario.net