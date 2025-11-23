Sassuolo-Pisa lunedì 24 novembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il match del Mapei tra Sassuolo e Pisa chiude ufficialmente la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I neroverdi avevano perso le prime due gare ma hanno poi avuto una reazione fantastica e sono risaliti addirittura in ottava posizione, dove militano ora con 16 punti. La squadra di Fabio Grosso, tuttavia, ha fatto molto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

sassuolo pisa luned236 24 novembre 2025 ore 20 45 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Sassuolo-Pisa (lunedì 24 novembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

sassuolo pisa luned236 24Sassuolo-Pisa, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Sassuolo e Pisa che chiude la 12^ giornata di Serie A si gioca lunedì 24 novembre alle 20. Segnala sport.sky.it

sassuolo pisa luned236 24Sassuolo-Pisa: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A - 45 a Reggio Emilia e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Riporta tuttosport.com

sassuolo pisa luned236 24Diretta Sassuolo Pisa/ Streaming video tv: neroverdi per l’Europa! (Serie A, oggi 24 novembre 2025) - Diretta Sassuolo Pisa streaming video tv: i neroverdi si giocano addirittura le posizioni europee, i toscani arrivano dalla prima vittoria in campionato. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Pisa Luned236 24