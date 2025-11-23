Sassuolo Grosso | Quel giocatore sono sicuro che può ancora crescere Sulla squadra dico…
Sassuolo, Grosso presenta la sfida con il Pisa: “Thorstvedt può crescere ancora. Situazione infortunati complicata” Fabio Grosso, alla guida del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’attesa gara contro il Pisa, soffermandosi su vari aspetti che stanno caratterizzando il percorso della squadra nelle ultime settimane. L’allenatore neroverde ha analizzato il momento del gruppo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
- ? Questa è la prima sfida tra Sassuolo e Pisa in serie A ? In casa neroverde il Pisa non ha mai vinto Si tratta di una sfida tra due campioni del mondo 2006: Fabio Grosso e Alberto Gilardino . https://www.canalesassu Vai su Facebook
SASSUOLO - Grosso: "Siamo andati oltre le aspettative, ma conosciamo il nostro ruolo" ift.tt/mWfeuQz Vai su X
Sassuolo, Grosso: "Laurienté sta alzando il livello. Provo a recuperare Volpato per il Pisa" - In conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato in vista del match contro il Pisa che si giocherà nella giornata di domani: Com'è. Si legge su tuttomercatoweb.com
Sassuolo, Grosso: "Abbiamo ripreso il filo dopo la sosta. Europa? Conosco il giochino" - Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, pronto a rispondere alle domande dei giornalisti. Segnala tuttomercatoweb.com
Sassuolo-Pisa, prima in A. Sfida tra i mister campioni - di Sefano Fogliani SASSUOLOÈ la settima di sempre, la prima in serie A tra Sassuolo e Pisa, la sfida che va in scena domani sera al Mapei Stadium e chiude la dodicesima giornata del massimo campionato ... Segnala ilrestodelcarlino.it