Sarri non le manda a dire sul VAR | Non mi fate parlare altrimenti vado a letto incaz…o L’utilizzo in Italia è eccessivo! La protesta dell’ex Juventus

Sarri, allenatore della Lazio, ha commentato così la vittoria contro il Lecce facendo anche un riferimento sul VAR. Tre punti d’oro, una prestazione di qualità, ma anche una vena polemica che non si spegne nemmeno dopo la vittoria. Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa dopo il 2-0 della Lazio sul Lecce (deciso da Guendouzi e Noslin) con sentimenti contrastanti: la soddisfazione per la crescita del gruppo e l’irritazione per l’utilizzo della tecnologia in campo, protagonista nell’annullamento del raddoppio di Dia. L’attacco al VAR: “Immagini statiche, non dinamiche”. Il tecnico toscano non ha usato mezzi termini per esprimere il suo disappunto verso il protocollo arbitrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sarri non le manda a dire sul VAR: «Non mi fate parlare altrimenti vado a letto incaz…o. L’utilizzo in Italia è eccessivo!». La protesta dell’ex Juventus

News recenti che potrebbero piacerti

Lazio, Mandas in uscita: si apre la pista Stankovic. Possibile scambio con Fagioli #Lazio #Calciomercato #Mandas #Stankovic #Fagioli #Sarri - facebook.com Vai su Facebook

#15novembre Ieri pomeriggio mister #Sarri ha incontrato #Lotito e #Fabiani chiedendo tre cessioni per gennaio: discorso diverso per #Mandas. #SerieA #Lazio mondosslazio.blogspot.com/2025/11/lazio-…? Vai su X

Lazio, Sarri: «Arbitri e Var, spero ci rispettino» - Ieri Sarri era al Mugello per la MotoGp, ospite di un team toscano: «Gioco in casa perché non abito lontano da qui, anche se ho fatto un viaggio di tre ... Secondo ilmessaggero.it

Lazio, Sarri: "Difficile dire che Luis Alberto non sta giocando. Speriamo di potercelo permettere" - ha parlato anche di Luis Alberto nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto 12 partite e 8 ha giocato da titolare. Da m.tuttomercatoweb.com