Sarkozy ancora in campo | pubblica le sue prigioni ed è pronto per l’Eliseo
In prigione non c’è niente da vedere, e niente da fare. Il silenzio non esiste alla Santé, dove c’è tanto da sentire. Il rumore è costante. Ma, come nel deserto, la vita interiore si fortifica in cella». Non sono parole di Silvio Pellico tratte dalle Mie prigioni, il racconto degli anni di detenzione dello scrittore e poeta piemontese, e nemmeno le riflessioni dell’attore Pierre Clementi in Carcere italiano, sull’esperienza carceraria tra Regina Coeli e Rebibbia, ma alcune righe del nuovo libro dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, intitolato Journal d’un prisonnier (Diario di un prigioniero) e consacrato alle tre settimane di detenzione nel carcere parigino della Santé. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
