Sarkozy ancora in campo | pubblica le sue prigioni ed è pronto per l’Eliseo

Liberoquotidiano.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In prigione non c’è niente da vedere, e niente da fare. Il silenzio non esiste alla Santé, dove c’è tanto da sentire. Il rumore è costante. Ma, come nel deserto, la vita interiore si fortifica in cella». Non sono parole di Silvio Pellico tratte dalle Mie prigioni, il racconto degli anni di detenzione dello scrittore e poeta piemontese, e nemmeno le riflessioni dell’attore Pierre Clementi in Carcere italiano, sull’esperienza carceraria tra Regina Coeli e Rebibbia, ma alcune righe del nuovo libro dell’ex presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, intitolato Journal d’un prisonnier (Diario di un prigioniero) e consacrato alle tre settimane di detenzione nel carcere parigino della Santé. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

sarkozy ancora in campo pubblica le sue prigioni ed 232 pronto per l8217eliseo

© Liberoquotidiano.it - Sarkozy ancora in campo: pubblica “le sue prigioni” ed è pronto per l’Eliseo

Scopri altri approfondimenti

Sarkozy, le dediche delle sue donne (Carla e Giulia) nel giorno più brutto - Nicolas Sarkozy, nel giorno della sua entrata in carcere, in una cella d’isolamento di 9 metri quadri, per il caso dei presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi, ha ricevuto tutto il conforto dei ... Secondo dilei.it

Sarkozy annuncia ritorno in campo - Colpo di scena di Nicolas Sarkozy, chein un messaggio appena pubblicato sul suo profilo Facebookannuncia ufficialmente il suo ritorno in campo e la candidaturaalla presidenza ... Come scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Sarkozy Campo Pubblica Sue