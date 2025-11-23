Sanitario aggredito e scaraventato a terra | ancora violenza al Centro di salute mentale

Triesteprima.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operatore sanitario del Centro di salute mentale della Maddalena ha riportato la frattura di una vertebra dopo essere stato aggredito da un utente della struttura. L'ennesimo gravissimo episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi 23 novembre. L'operatore, stando alla denuncia della Fials, è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

sanitario aggredito e scaraventato a terra ancora violenza al centro di salute mentale

