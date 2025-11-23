Sanità una settimana dedicata all’uso consapevole degli antibiotici
In occasione della Settimana mondiale sull’uso consapevole degli antimicrobici, che si tiene dal 18 al 24 novembre, le Aziende Sanitarie ferraresi hanno messo in campo azioni mirate a promuovere un uso più razionale e consapevole degli antibiotici, dalla formazione del personale sanitario, alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
