Sandokan Can Yaman e Jan Maria Michelini video intervista | 5 anni per prepararmi lui vive per gli altri

Spettacolo.eu | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Can Yaman e Jan Maria Michelini raccontano la serie Rai Sandokan nella nostra video intervista, tra visione registica, avventura, identità e costruzione delle origini del mito. Nella nostra video intervista abbiamo incontrato Can Yaman, protagonista della serie Rai Sandokan nei panni della Tigre della Malesia, e il regista Jan Maria Michelini, che ha diretto sei episodi su otto, per approfondire la preparazione, le scelte narrative e l’impianto visivo che guidano il ritorno sullo schermo del celebre eroe salgariano. Sandokan: Cast e uscita. Diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e interpretata da Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, Madeleine Price, Owen Teale, John Hannah, Sandokan andrà in onda dal 1° dicembre su Rai1. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

