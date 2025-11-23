San Svilar primo in Europa per percentuale di parate | la Roma vola con Mile

Un pomeriggio quasi perfetto quello di Cremona, una Roma che vince con merito dopo una prestazione di sostanza, da squadra matura quale sta dimostrando di essere. Tantissimi i singoli che hanno dato risposte ottime, da un Wesley sempre più treno sulla fascia ad un Ferguson finalmente in gol in giallorosso, fino al solito San Svilar che ancora una volta ha risposto presente nel momento del bisogno: anche in una partita dominata per larghi tratti, i primi venti minuti hanno messo in mostra una Cremonese propositiva e pericolosa, che ha costretto il buon Mile ad un paio di miracoli che hanno poi lanciato la squadra verso la vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - San Svilar, primo in Europa per percentuale di parate: la Roma vola con Mile

