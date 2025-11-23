Sampdoria-Juve Stabia lunedì 24 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posticipo del tredicesimo turno di Serie B che per la Sampdoria di Gregucci è quasi un’ultima spiaggia in casa contro la Juve Stabia di Abate.  I blucerchiati continuano a stentare e neppure il cambio di panchina con l’approdo del tecnico pugliese ha cambiato le cose: una sola vittoria sinora in campionato con appena 11 gol segnati (solo il Mantova ha fatto peggio) e già 7 KO . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

sampdoria juve stabia luned236 24 novembre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Sampdoria-Juve Stabia (lunedì 24 novembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Altre letture consigliate

sampdoria juve stabia luned236Verso Sampdoria Juve Stabia, chi schiererà il tecnico sulle fasce? Tutte le ipotesi in ballo - Ecco le idee in relazione alle fasce La sfida tra Sampdoria e Juve Stabia, valida per il 13° turno di Serie BKT, è ormai ... Come scrive sampnews24.com

sampdoria juve stabia luned236Juve Stabia, Monday night in trasferta contro la Sampdoria - Lunedì sera si chiuderà la tredicesima giornata di Serie B con il match Sampdoria- Si legge su ilgazzettinovesuviano.com

sampdoria juve stabia luned236Pronostico Sampdoria vs Juve Stabia – 24 Novembre 2025 - Al Stadio Luigi Ferraris il 24 Novembre 2025 alle 20:30 si gioca una sfida delicata di Serie B tra due squadre in cerca di riscatto. Da news-sports.it

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Juve Stabia Luned236