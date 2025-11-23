Sampdoria-Juve Stabia lunedì 24 novembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Vespe corsare a Marassi?
Posticipo del tredicesimo turno di Serie B che per la Sampdoria di Gregucci è quasi un’ultima spiaggia in casa contro la Juve Stabia di Abate. I blucerchiati continuano a stentare e neppure il cambio di panchina con l’approdo del tecnico pugliese ha cambiato le cose: una sola vittoria sinora in campionato con appena 11 gol segnati (solo il Mantova ha fatto peggio) e già 7 KO . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
