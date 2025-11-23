Parole dure e toni infuocati hanno segnato l’intervento di Matteo Salvini durante la festa nazionale della Lega lombarda, dove il leader del Carroccio ha rilanciato le sue critiche sulla gestione dei fondi destinati all’Ucraina. Davanti ai militanti riuniti a Castelcovati, in provincia di Brescia, il vicepremier ha ricostruito il proprio punto di vista sulla trasparenza degli aiuti internazionali, utilizzando espressioni che hanno immediatamente catturato l’attenzione del pubblico e della politica nazionale. Come ha affermato lo stesso Salvini: “Hanno attaccato la Lega quando abbiamo chiesto del destino dei soldi in Ucraina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Salvini sbotta contro l’Ucraina: “Basta fondi se servono a pagare mignotte e ville all’estero”