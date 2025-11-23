Salvini | Niente soldi all’Ucraina se invece di aiutare i bambini si pagano mignotte e ville all’estero

«Hanno attaccato la Lega quando abbiamo chiesto del destino dei soldi in Ucraina. Ma se invece di aiutare i bambini si pagano le mignotte e le ville allestero, io non ci sto .». Lo dichiara il leader della Lega M atteo Salvini  da Castelcovati, in provincia di Brescia, alla festa nazionale della Lega lombarda. Davanti a qualche centinaio di tesserati il vicepremier parla degli aiuti militari ed economici a Kiev. «Dicono che Salvini è pagato da Putin.. Se fossimo pagati da Putin non saremmo la domenica pomeriggio sotto un tendone a Castelcovati, saremmo tranquilli a casa coi bagni d’oro.», ha iniziato, nel suo intervento, tirando fuori il caso di corruzione che ha scosso il governo di Zelensky, facendo perdere la poltrona a qualche ministro. 🔗 Leggi su Open.online

