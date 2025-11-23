Salernitana-Potenza | il tabellino della partita
Salernitana-Potenza 1-1Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino (27' st Coppolaro), Golemic, Anastasio; Ubani (37' st Frascatore), Tascone, Capomaggio, De Boer (37' st Ferraris), Villa (5' st Achik); Liguori (27' st Ferrari), Inglese. A disposizione: Brancolini, Cevers, Quirini, Di Vico, Varone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Salernitana, Raffaele dopo il pari col Potenza: “Meritavamo il vantaggio. Serve più lucidità” - facebook.com Vai su Facebook
#SerieC gr.C Cavese-Atalanta U23 2-2 Catania-Latina 1-0 Cosenza-Benevento 2-1 Salernitana-Potenza 1-1 league table (top5) 1? Catania 31 2? Salernitana 31 3? Benevento 29 4? Cosenza 29 5? Casarano 24 #calcio #football Vai su X
Salernitana-Potenza: diretta live e risultato in tempo reale - Potenza di Domenica 23 novembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net
La Salernitana rimedia con Ferrrari: un solo punto all'Arechi, granata raggiunti in vetta - I granata evitano la sconfitta e preparano con molte defezioni il big match di Benevento ... Si legge su salernotoday.it
Diretta/ Salernitana Potenza (risultato finale 1-1): Ferrari risponde a Schimenti (oggi 23 novembre 2025) - Diretta Salernitana Potenza streaming video tv: la capolista del girone C di Serie C cerca di nuovo una fuga che finora non è mai riuscita. Da ilsussidiario.net