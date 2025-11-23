Russia droni ucraini attaccano la centrale elettrica di Shatura | le immagini del raid

(LaPresse) In Russia, un attacco con droni ucraini ha provocato un incendio nella centrale elettrica di Shatura, nella regione di Mosca, a circa 120 chilometri a est della capitale. Diversi droni si sono schiantati sul terreno della centrale durante l’attacco, mentre altri sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea, ha scritto sui social media il governatore locale Andrey Vorobyov. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato domenica che le sue forze hanno abbattuto 75 droni ucraini durante la notte, più della metà dei quali sono stati distrutti sul Mar Nero e in Crimea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, droni ucraini attaccano la centrale elettrica di Shatura: le immagini del raid

