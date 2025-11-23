Russia droni ucraini attaccano la centrale elettrica di Shatura | le immagini del raid

Lapresse.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) In Russia, un attacco con droni ucraini ha provocato un incendio nella centrale elettrica di Shatura, nella regione di Mosca, a circa 120 chilometri a est della capitale. Diversi droni si sono schiantati sul terreno della centrale durante l’attacco, mentre altri sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea, ha scritto sui social media il governatore locale Andrey Vorobyov. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato domenica che le sue forze hanno abbattuto 75 droni ucraini durante la notte, più della metà dei quali sono stati distrutti sul Mar Nero e in Crimea. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

russia droni ucraini attaccano la centrale elettrica di shatura le immagini del raid

© Lapresse.it - Russia, droni ucraini attaccano la centrale elettrica di Shatura: le immagini del raid

Argomenti simili trattati di recente

russia droni ucraini attaccanoUcraina attacca siti industriali, Russia: "Due morti a Samara, 3mila al buio nel Kursk" - E' di almeno due morti e altrettanti feriti invece il bilancio delle vittime di un attacco con droni attribuito alle forze ucraine che ha colpito siti industriali nella regione di Samara, in Russia. msn.com scrive

russia droni ucraini attaccanoSafari umani e attacchi al muro di droni, così l’esercito russo ha sfondato in Ucraina - Stepanenko, analista dell’Isw, spiega a Domani: «I russi stanno colpendo in modo indiscriminato qualsiasi veicolo che percorra le autostrade nel tentativo di rendere inutilizzabili o pericolose le pri ... Da editorialedomani.it

russia droni ucraini attaccanoGuerra dei droni: come Ucraina e Russia stanno rivoluzionando il campo di battaglia - La guerra tra Russia e Ucraina mostra il ruolo decisivo dei droni: nuove unità militari, strategie tecnologiche e ambizioni industriali stanno trasformando il conflitto e la difesa moderna. Da tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Droni Ucraini Attaccano