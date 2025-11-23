Rubano gli attrezzi di soccorso dei vigili del fuoco | Servono a salvare vite

Trentotoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 22 e il 23 novembre le caserme dei vigili del fuoco volontari di Stefansdorf e Mühlbach a Gais, in Alto Adige, hanno subito due furti mirati: dai locali sono scomparse diverse attrezzature di soccorso tra cui cesoie combinate, batterie, caricabatterie e utensili speciali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

rubano gli attrezzi di soccorso dei vigili del fuoco servono a salvare vite

© Trentotoday.it - Rubano gli attrezzi di soccorso dei vigili del fuoco: “Servono a salvare vite”

Altre letture consigliate

rubano attrezzi soccorso vigiliVal Pusteria: ladri rubano le attrezzature dei vigili del fuoco volontari - Due furti in poche ore nelle caserme di Santo Stefano e Riomolino: sottratti strumenti utilizzati per gli interventi di soccorso. Come scrive rainews.it

Furto alla caserma dei pompieri, ladri rubano divaricatori e attrezzi da soccorso. L'escalation: secondo caso in due settimane - Copparo (Ferrara) a febbraio; Codigoro (Ferrara) a luglio; Lugo di Ravenna ad agosto; Mestre (Venezia) a settembre; Montevarchi (Arezzo) a settembre. Scrive ilgazzettino.it

Attrezzi rubati ai vigili del fuoco, il recupero dopo l’inseguimento - Sono stati i carabinieri della compagnia di Treviso a recuperare le cesoie, i divaricatori a pistone, batterie e altro materiale, molto probabilmente rubati la notte dello scorso 23 luglio dalla ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano Attrezzi Soccorso Vigili