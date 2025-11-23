Nella notte tra il 22 e il 23 novembre le caserme dei vigili del fuoco volontari di Stefansdorf e Mühlbach a Gais, in Alto Adige, hanno subito due furti mirati: dai locali sono scomparse diverse attrezzature di soccorso tra cui cesoie combinate, batterie, caricabatterie e utensili speciali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Rubano gli attrezzi di soccorso dei vigili del fuoco: “Servono a salvare vite”