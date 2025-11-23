Rosignano intelligenza artificiale per contrastare l' abbandono di rifiuti | come funzionano le telecamere video-trappole

La telecamera si chiama MultiVideoTrappola e grazie all’intelligenza artificiale è in grado di “fare” grandi cose nella lotta all’abbandono dei rifiuti e quindi a tutela dei cittadini e per il decoro dell’ambiente. Naturalmente, poi, sono gli “umani” che dovranno sintetizzare quanto catturato da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

rosignano intelligenza artificiale contrastareRosignano, intelligenza artificiale per contrastare l'abbandono di rifiuti: come funzionano le telecamere video-trappole - La comandante della polizia locale, Maritan: "Utili anche per la sicurezza urbana" ... livornotoday.it scrive

Abbandono di rifiuti a Rosignano arriva la MultiVideoTrappola dotata di AI - La telecamera si chiama MultiVideoTrappola e grazie all’Intelligenza Artificiale è in grado di “fare” grandi cose nella lotta all’abbandono dei rifiuti, e quindi a tutela dei cittadini e per il decoro ... Scrive livornopress.it

