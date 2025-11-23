MILANO – Dopo l’esclusiva listening experience al Barclays Center della sua Gotham, e aver rivelato la tracklist e gli ospiti con un imponente graffito comparso per le strade di New York (433 Graham Av a Brooklyn), Rose Villain pubblica “Radio Vega (after dark)” su etichetta Warner RecordsWarner Music Italy. Fuori ora ovunque la speciale repack che celebra la trilogia, iniziata con “Radio Gotham” e proseguita con “RADIO SAKURA”, fino ad arrivare a “Radio vega”. Un atto che unisce i frammenti delle sue tre anime in un unico universo sonoro: rabbia e malinconia, luce e oscurità, amore e distruzione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rose Villain pubblica “Radio Vega (after dark)”: la conclusione di un viaggio, ma anche un nuovo inizio