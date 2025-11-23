Romina Power | So che Ylenia è ancora viva E svela il suo nuovo lavoro in Puglia

C’è un filo invisibile che unisce una madre ai propri figli, un cordone che nessuna distanza, nessun silenzio, nessun destino può davvero spezzare. Romina Power lo sente ancora, quel filo. Lo custodisce da trent’anni, da quando la sua Ylenia è scomparsa a New Orleans all’inizio del 1994. “Se fosse morta, lo avrei sentito”, ha dichiarato, con la dolce fermezza di chi non ha mai smesso di sperare. E in occasione dell’uscita del suo nuovo libro, Pensieri profondamente semplici (Rizzoli), ha raccontato la sua verità in un’intervista al Corriere della Sera: una verità che non aveva mai avuto davvero voce. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Romina Power: “So che Ylenia è ancora viva”. E svela il suo nuovo lavoro in Puglia

