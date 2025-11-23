Roma on fire per la Virtus Vittoria all' ultimo tiro e il Palazzetto esplode | GUARDA

Le emozioni del basket tornano ad accendere la passione dei romani. Con un tiro da tre allo scadere, Yancarlos Rodriguez fa esplodere i 3000 del Palazzetto dello Sport regalando la vittoria alla Virtus GVM Roma 1960 nello scontro diretto contro la Pielle Livorno. Ottavo successo consecutivo per la squadra di coach Marco Calvani e primato solitario in vetta alla classifica di Serie B Nazionale. Atomsfera incandescente per la squadra di basket romana. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma on fire per la Virtus. Vittoria all'ultimo tiro e il Palazzetto esplode | GUARDA

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pullman da Firenze: 24/11 Manifestazione nazionale a Roma - facebook.com Vai su Facebook

Nba, guarda che Roma. La Virtus GVM 1960 batte Livorno 70-68 ed è sola in testa in Serie B Nazionale - A furia di parlare di Nba Europe e della eventuale presenza di una squadra romana qualcuno dimentica che di squadre a Roma ce ne sono già due e sono ai piani alti della Serie B ... Secondo msn.com

Virtus Roma con fatica e voglia: battuta Grottaferrata al termine di una sfida difficile - Suona la quindicesima in casa la Virtus GVM Roma 1960, che al termine di una partita difficile, solo nel quarto periodo riesce a portare a casa la vittoria, termina 80- Lo riporta romatoday.it

Virtus Roma batte agilmente la Virtus Imola - 58La Virtus Gvm Roma 1960 vince ancora: sesto successo consecutivo e primo posto consolidato in classificaAl ... basketinside.com scrive