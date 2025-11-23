Ritorno di hayden christensen suscita grande interesse per ahsoka stagione 2
Il ritorno di Hayden Christensen nel mondo di Star Wars ha generato grande entusiasmo tra i fan, specie in vista della seconda stagione di Ahsoka. Questa serie, pronta a tornare nel 2026, promette di approfondire ulteriormente la narrazione lasciata in sospeso con la prima stagione. Nell’ultimo episodio, la protagonista Ahsoka Tano e Sabine Wren si sono ritrovate intrappolate in Peridea, un’altra galassia all’interno dell’universo di Star Wars, inseguendo le tracce di Baylan Skoll. La presenza di Anakin Skywalker, nel ruolo di Force Ghost, ha rappresentato il secondo ritorno importante per Christensen in meno di due anni, dopo la sua interpretazione in Obi-Wan Kenobi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nella mia vita ho imparato una regola: non fidarti di nessuno. Cosa succede se sommate un ritorno dal passato, una notte a Las Vegas e... una cappella illuminata dalle luci al neon? Beh, ottenete una frizzante commedia romantica sport romance che vi fa - facebook.com Vai su Facebook
Star Wars, Hayden Christensen anticipa il ritorno come Darth Vader: "Ci sono tante storie da raccontare" - L'attore, presente alla Star Wars Celebration tenutasi a Tokyo nei giorni scorsi, ha anticipato il suo ritorno nei panni del personaggio Hayden Christensen riprenderà il suo ruolo di Anakin Skywalker ... movieplayer.it scrive