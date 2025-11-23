ritorno di hayden christensen suscita grande interesse per ahsoka stagione 2

Il ritorno di Hayden Christensen nel mondo di Star Wars ha generato grande entusiasmo tra i fan, specie in vista della seconda stagione di Ahsoka. Questa serie, pronta a tornare nel 2026, promette di approfondire ulteriormente la narrazione lasciata in sospeso con la prima stagione. Nell’ultimo episodio, la protagonista Ahsoka Tano e Sabine Wren si sono ritrovate intrappolate in Peridea, un’altra galassia all’interno dell’universo di Star Wars, inseguendo le tracce di Baylan Skoll. La presenza di Anakin Skywalker, nel ruolo di Force Ghost, ha rappresentato il secondo ritorno importante per Christensen in meno di due anni, dopo la sua interpretazione in Obi-Wan Kenobi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

