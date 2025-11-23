Rita De Crescenzo non ha potuto votare alle Regionali risulta cancellata dagli elenchi | la denuncia di Borrelli

Come ha reso noto il deputato Borrelli, la tiktoker napoletana non è riuscita a votare alle Regionali in Campania in quanto non risulta più negli elenchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tele Club Italia. . Bordate di fischi e insulti per l'influencer Rita De Crescenzo a #Napoli. La tiktoker ospite di Giuseppe Cruciani al Palapartenope - facebook.com Vai su Facebook

"rita de crescenzo" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

“Rita De Crescenzo non ha potuto votare alle Regionali, risulta cancellata dagli elenchi”: la denuncia di Borrelli - Come ha reso noto il deputato Borrelli, la tiktoker napoletana non è riuscita a votare alle Regionali in Campania in quanto non risulta più negli elenchi ... Si legge su fanpage.it

Napoli, Tiktoker Rita De Crescenzo si reca al seggio per votare, ma risulta cancellata dagli elenchi: scoppia il caos - «Dopo settimane di campagna elettorale spudorata scopriamo che non può nemmeno votare, ridicolo. Secondo ilmattino.it

Rita De Crescenzo fa campagna elettorale per Forza Italia, e Forza Italia sta a guardare - Nelle ultime settimane Rita De Crescenzo, influencer napoletana con due milioni di follower su TikTok, sta facendo esplicitamente campagna elettorale a favore di Forza Italia per le elezioni regionali ... Lo riporta ilpost.it