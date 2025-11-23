Rita De Crescenzo non ha potuto votare alle Regionali risulta cancellata dagli elenchi | la denuncia di Borrelli

Fanpage.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ha reso noto il deputato Borrelli, la tiktoker napoletana non è riuscita a votare alle Regionali in Campania in quanto non risulta più negli elenchi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rita de crescenzo ha“Rita De Crescenzo non ha potuto votare alle Regionali, risulta cancellata dagli elenchi”: la denuncia di Borrelli - Come ha reso noto il deputato Borrelli, la tiktoker napoletana non è riuscita a votare alle Regionali in Campania in quanto non risulta più negli elenchi ... Si legge su fanpage.it

rita de crescenzo haNapoli, Tiktoker Rita De Crescenzo si reca al seggio per votare, ma risulta cancellata dagli elenchi: scoppia il caos - «Dopo settimane di campagna elettorale spudorata scopriamo che non può nemmeno votare, ridicolo. Secondo ilmattino.it

rita de crescenzo haRita De Crescenzo fa campagna elettorale per Forza Italia, e Forza Italia sta a guardare - Nelle ultime settimane Rita De Crescenzo, influencer napoletana con due milioni di follower su TikTok, sta facendo esplicitamente campagna elettorale a favore di Forza Italia per le elezioni regionali ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Rita De Crescenzo Ha