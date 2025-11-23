Risultati Serie A derby Inter-Milan 0-1 | tabellino e marcatori | News

Pianetamilan.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tabellino completo del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro' tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

risultati serie a derby inter milan 0 1 tabellino e marcatori news

© Pianetamilan.it - Risultati Serie A, derby Inter-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Altre letture consigliate

risultati serie derby interSerie A, il Milan vince il derby: 1-0 all’Inter. Vincono Roma, Lazio e Parma. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, il Milan vince il derby: 1- Scrive tg24.sky.it

risultati serie derby interSerie A. L'Inter perde il derby e testa del campionato: il Milan vince 1-0. Roma capolista - Segui la cronaca testuale su Rainews. Come scrive msn.com

risultati serie derby interRISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ San Siro rossonera! Diretta gol live score (23 novembre 2025) - Risultati Serie A, classifica: Inter Milan infiamma domenica 23 novembre, tra le partite della 12^ giornata anche la Roma e la Lazio. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Risultati Serie Derby Inter