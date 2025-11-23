Rischio guerra in Venezuela compagnie spagnole sospendono i voli per il Venezuela

Tgcom24.mediaset.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stop segue l'indicazione delle autorità statunitensi su un incremento delle attività militari nell'area. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

