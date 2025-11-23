Rischio guerra in Venezuela compagnie spagnole sospendono i voli per il Venezuela

Lo stop segue l'indicazione delle autorità statunitensi su un incremento delle attività militari nell'area. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rischio guerra in Venezuela, compagnie spagnole sospendono i voli per il Venezuela

Usa: "Pronti a lanciare nuova fase contro il Venezuela", sei compagnie cancellano i voli - Si tratta della spagnola Iberia, la portoghese TAP, la colombiana Avianca, la caraibica di Trinidad e Tobago, la brasiliana GOL e la cilena Latam. Secondo msn.com

Sei compagnie aeree cancellano i voli per il Venezuela - Sei compagnie aeree hanno cancellato oggi i voli per il Venezuela, dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito l'aviazione civile di un "aumento dell'attività militare" correlato al dispiegamento di forz ... Si legge su ansa.it

Venezuela, le navi Usa con i Tomahawk contro il missile supersonico di Caracas (con l'aiuto Mosca): rischio escalation - Gli Stati Uniti sarebbero quindi pronti a passare dalle minacce ai fatti contro il Venezuela e avrebbe ... Segnala ilmattino.it