Rino Gaetano Sempre più blu Se un documentario illumina un alieno indimenticabile
Schivo e geniale, estremo e libero. Giorgio Verdelli porta al cinema in tre date evento l'arista calabrese (e anche un po' romano). La nostra intervista al regista. Cinquant'anni dopo Ma il cielo è sempre più blu, la voce ruvida e geniale di Rino Gaetano risuona più viva che mai. Nella sua Calabria - quella terra che non ha mai rinnegato, anzi - e nella sua Roma, che l'ha adottato e che, tutt'ora, lo ricorda tra le strade di San Lorenzo, quartiere e avamposto di un ricordo impossibile da cancellare. Ora, l'artista risuona anche in Rino Gaetano Sempre più blu, un documentario - al cinema il 24, 25 e 26 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nel film di Giorgio Verdelli su Rino Gaetano troverete un regalo preziosissimo, un inedito mai pubblicato prima. Ve ne regaliamo un estratto e vi aspettiamo al cinema solo il 24, 25 e 26 novembre con "RINO GAETANO sempre più blu". Per trovare tutti i cinema Vai su Facebook
Venerus, Eros Ramazzotti, Rino Gaetano e Eddie Brock: novità e successi musicali da non perdere . Ascolta la puntata tinyurl.com/mr8sukb7 . #Musica #Venerus #ErosRamazzotti #RinoGaetano #EddieBrock #RadiotubeSocialVillag Vai su X
Rino Gaetano Sempre più blu. Se un documentario illumina un "alieno" indimenticabile - Giorgio Verdelli racconta Rino Gaetano in Sempre più blu, documentario al cinema in tre date evento. Si legge su movieplayer.it
Rino Gaetano al cinema con un film che è una canzone lunga una vita - Giorgio Verdelli presenta Rino Gaetano Sempre più blu, il suo film sull'amico e cantautore morto nel 1981, in uscita evento al cinema. Lo riporta style.corriere.it
Rino Gaetano a 50 anni da ‘Ma il cielo è sempre più blu’: il docufilm evento - A cinquant’anni dalla celebre canzone “Ma il cielo è sempre più blu”, arriva il documentario dedicato al cantautore calabrese Rino Gaetano, uno dei talenti più autentici e trasversali della musica ita ... Lo riporta cn24tv.it