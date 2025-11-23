Schivo e geniale, estremo e libero. Giorgio Verdelli porta al cinema in tre date evento l'arista calabrese (e anche un po' romano). La nostra intervista al regista. Cinquant'anni dopo Ma il cielo è sempre più blu, la voce ruvida e geniale di Rino Gaetano risuona più viva che mai. Nella sua Calabria - quella terra che non ha mai rinnegato, anzi - e nella sua Roma, che l'ha adottato e che, tutt'ora, lo ricorda tra le strade di San Lorenzo, quartiere e avamposto di un ricordo impossibile da cancellare. Ora, l'artista risuona anche in Rino Gaetano Sempre più blu, un documentario - al cinema il 24, 25 e 26 novembre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Rino Gaetano Sempre più blu. Se un documentario illumina un "alieno" indimenticabile