Rigore Vlahovic-Pablo Marì | decisione ribaltata l’arbitro risponde
Ancora polemiche in atto dopo la gara di ieri tra Fiorentina e Juventus. Sui social è scoppiata la polemica feroce La Juventus si ferma ancora. Nuovamente pareggio per la truppa di Luciano Spalletti che fatica a trovare la via del gol e del successo. 1-1 a Firenze con annessa polemica su un calcio di rigore revocato ai bianconeri. (Ansa Foto) – Calciomercato.it Al 14? Vlahovic si era infatti procurato un penalty superando Pablo Mari passando poi attraverso reciproche trattenute, ma il Var Marchetti ha richiamato l’arbitro Doveri all’on field review, portando quindi al dietrofront. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
