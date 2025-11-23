Rigore sbagliato Calhanoglu Maignan salva il Milan nel momento decisivo fermando il turco dagli undici metri

Inter News 24 Rigore sbagliato Calhanoglu, episodio chiave: Maignan respinge dagli undici metri e mantiene il vantaggio in una serata ad altissima tensione. Il derby Inter Milan vive il suo snodo più pesante al minuto 74. I nerazzurri di Cristian Chivu, in piena pressione alla ricerca del pareggio, ottengono un penalty che potrebbe cambiare il destino della gara. Sul dischetto si presenta Hakan Calhanoglu, centrocampista turco e rigorista abituale, simbolo della qualità tecnica della squadra. Ma questa volta l’esito sorprende: il turco calcia e trova davanti a sé un monumentale Mike Maignan, portiere francese del Milan e uno dei leader del gruppo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rigore sbagliato Calhanoglu, Maignan salva il Milan nel momento decisivo fermando il turco dagli undici metri

Leggi anche questi approfondimenti

Continua il momento difficile per i ragazzi di mister Miele. Un rigore sbagliato sullo zero a zero e il naturale scoprirsi per cercare di riprendere la rete di svantaggio. Termina con un risultato ingiusto. Testa alla prossima. - facebook.com Vai su Facebook

41° | Rigore sbagliato da Orsolini. #UdineseBologna | 0-0 | #WeAreOne Vai su X

Calhanoglu e il rigore di Pavlovic parato da Maignan in Inter Milan: cosa è successo - Rigore assegnato dalla Var, Calhanoglu è il secondo penalty che sbaglia nel mese di novembre: l'anno scorso, sempre a San Siro, aveva colpito il palo contro il Napoli ... Come scrive corriere.it

Calhanoglu sbaglia il rigore in Inter-Milan: è il settimo penalty fallito in carriera, l'ultimo un anno fa - Fallo di Pavlovic su Thuram, ma Maignan respinge il tiro dal dischetto del centrocampista turco considerato uno specialista ... Segnala calciomercato.com

Maignan para un rigore a Calhanoglu: Inter-Milan resta sullo 0-1 per i rossoneri - Mike Maignan dice no ad Hakan Calhanoglu e para il rigore dello specialista turco dell'Inter al 74'. Lo riporta tuttomercatoweb.com