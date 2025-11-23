Ricorda il terremoto dell' Irpinia ma la foto è di Amatrice | la gaffe di Musumeci

Gaffe social per Nello Musumeci. L'esponente del governo Meloni voleva commemorare il terremoto dell’Irpinia, ma ha pubblicato una foto del sisma di Amatrice, comune della provincia di Rieti.Il post con la foto sbagliata"Il 23 novembre 1980 il terremoto dell’Irpinia devastò Campania e Basilicata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

