Riccardo Szumski sorridente al voto

Il candidato governatore Riccardo Szumski ha votato oggi domenica 23 novembre presso uno dei seggi del suo comune di residenza, Santa Lucia di Piave. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Riccardo Szumski sorridente al voto

News recenti che potrebbero piacerti

Cittadini chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Si sceglie il futuro governatore tra cinque candidati: Fabio Bui, Giovanni Manildo, Marco Rizzo, Alberto Stefani, Riccardo Szumski ? Vai su Facebook

Elezioni Regionali Veneto: gli appelli di Fabio Bui, Marco Rizzo e Riccardo Szumski - Ultime ore di campagna elettorale, ultimi appelli al voto anche per chi è in corsa per la guida di Palazzo Balbi con liste in solitaria, con soglia di sbarramento al 3 per cento. Come scrive rainews.it

Riccardo Szumski, la moglie del candidato presidente della Regione Veneto: «No vax? Sì, l’ho convinto io. Lo conobbi quando avevo 12 anni, mi curò una brutta tosse» - La prima volta che ha conosciuto Riccardo Szumski, Stefania Palù aveva 12 anni. Segnala ilgazzettino.it

Szumski, la lista e i candidati alle elezioni regionali di Resistere Veneto - Riccardo Szumski è il candidato alla presidenza della Regione Veneto in lista con di Resistere Veneto. Scrive ilgazzettino.it