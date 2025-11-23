Revoca pensione riconosciuta puoi avere anche il risarcimento dall’INPS | ti spettano tutti questi soldi

Una nuova sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti della legge in merito ai risarcimenti per le pensioni ingiustamente revocate. Tra le vicende giudiziarie che più di tutte riescono a catturare l’attenzione collettiva ci sono certamente quelle che riguardano le decisioni della Corte di Cassazione. Tra queste, ancor più, spiccano le decisioni su INPS e diritto alla pensione, capaci di incidere profondamente sulle scelte esistenziali di ogni lavoratore. Sarà possibile riceve un grosso risarcimento da parte di INPS – lopinionista.it Recentemente, una domanda che molti si pongono, è cosa accade quando una pensione viene riconosciuta e successivamente revocata, erroneamente, dall’ente previdenziale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

