Regionali Puglia affluenza flop | alle 12 al voto meno di un cittadino su dieci

Affluenza flop in Puglia per le Regionali 2025. Tutto come previsto, del resto. Le previsioni di un'affluenza ancora in caduta libera sono state rispettate almeno nelle prime ore di voto. Alle. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Regionali Puglia, affluenza flop: alle 12 al voto meno di un cittadino su dieci

