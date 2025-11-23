Regionali Puglia affluenza flop Al voto solo il 29% degli aventi diritto | -10% rispetto al 2020
Affluenza flop in Puglia per le Regionali 2025. È un crollo verticale. Gli appelli al voto dei candidati governatori non sembra abbiano sortito l'effetto sperato, almeno per ora.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Nuovo calo dell'affluenza alle elezioni regionali : alle 19 si registra - 6% Veneto e - 4% in Puglia. Tiene la Campania #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Puglia, affluenza parziale alle ore 12:00 (sez. 975/4032) ? 8,3% (-4% rispetto al 2020) #RegionaliPuglia #maratonaYoutrend Vai su X
Regionali Puglia, affluenza flop. Al voto il 23% degli aventi diritto: -4% rispetto al 2020 - Le previsioni di un'affluenza ancora in caduta libera sono state rispettate almeno nelle prime ore ... Scrive msn.com
Regionali, alle 23 in Puglia affluenza al 29,45% - Affluenza in calo nel primo dei due giorni di voto in Puglia per le elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo alle ore 23 ha votato il 29,45% degli aventi diritto rispetto al 39,88% ... Da ansa.it
Elezioni regionali in Puglia, affluenza alle ore 19 al 23,44%: i dati e fino a quando si vota - I dati sull'affluenza alle elezioni regionali 2025 in Puglia: c'è tempo per votare il nuovo presidente fino alle ore 15 di lunedì 24 novembre. virgilio.it scrive