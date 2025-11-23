Regionali Puglia 2025 voto nel seggio di Torre a Mare per Decaro | Scegliamo il nostro futuro
“Io ho votato. Buona fortuna a tutta la Puglia. Andiamo a votare e scegliamo noi il nostro futuro”. Sono queste le parole con cui il candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha annunciato di aver compiuto il suo ‘dovere di cittadino’, esprimendo le sua. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Urne aperte in Puglia per le elezioni regionali. I cittadini potranno recarsi ai seggi per votare dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì. Sulla scheda elettorale si troveranno i nomi dei quattro candidati con i simboli delle rispettive liste che li sostengo
REGIONALI | Tutte le informazioni per votare domani e lunedì in Campania, Puglia e Veneto
Elezioni regionali in diretta, i risultati del voto: seggi aperti in Campania, Veneto e Puglia, primo dato dell'affluenza atteso alle 12 - In diretta le elezioni regionali 2025 in Campania, Veneto e Puglia: seggi aperti oggi, domenica 23 novembre, dalle 7:00 alle 23.
Elezioni regionali in diretta: oggi alle 12 l'affluenza di Campania, Puglia e Veneto - Roma, 23 novembre 2025 – Urne aperte dalle 7 in Campania, Puglia e Veneto dove si vota per le elezioni regionali 2025.
Voto disgiunto alle Elezioni Regionali 2025/ Come funziona, come si vota in Veneto, Campania, Puglia: le info - Elezioni Regionali 2025 in Veneto, Campania e Puglia, come si vota: voto disgiunto, modalità e preferenze sui consiglieri