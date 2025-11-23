Regionali Puglia 2025 Lobuono al voto a Carbonara | Giorni cruciali per il nostro destino

Il candidato di centrodestra alla carica di presidente della Regione Puglia, Luigi Lobuono, si è recato questa mattina presso il seggio elettorale allestito nella scuola Don Mario Dalesio, nel quartiere Carbonara (lo stesso in cui ha votato il sindaco di Bari, Vito Leccese). L'aspirante. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Regionali Puglia 2025, Lobuono al voto a Carbonara: "Giorni cruciali per il nostro destino"

