Regionali Puglia 2025 Ada Donno ha votato a Lecce

La candidata alla presidenza della Regione Puglia, Ada Donno, ha votato questa mattina a Lecce. L'aspirante governatrice proviene dalla società civile, a suo sostegno c’è la lista ‘Puglia Pacifista e Popolare’, che vede all’interno rappresentanti di Potere al Popolo, Pci e Risorgimento Socialista. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Regionali Puglia 2025, Ada Donno ha votato a Lecce

