Regionali l’affluenza alle 19 in calo ovunque | al 23,7% in Puglia al 25,8 in Campania e 29,2 in Veneto

Le elezioni odierne, che si concluderanno domani alle 15, permetteranno di eleggere il nuovo Presidente di Regione dei tre territori, così come il rinnovo del Consiglio regionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regionali, l’affluenza alle 19 in calo ovunque: al 23,7% in Puglia, al 25,8 in Campania e 29,2 in Veneto

Veneto | Elezioni regionali, a mezzogiorno ha votato il 10,1%. Cala l’affluenza - facebook.com Vai su Facebook

REGIONALI | Affluenza in calo: alle 12 in Campania ha votato l'8,24% contro l'11,31 delle precedenti elezioni. In Puglia l'8,53% rispetto al 12,05% e in Veneto il 10,1% (-4,6%). #ANSA Vai su X

Elezioni Regionali, affluenza in calo: i DATI alle 19 in Campania, Puglia e Veneto - Si vota da questa mattina alle ore 07:00 per le elezioni regionali in Campania, Puglia e Veneto e per le elezioni comunali ad Acquaro e Capistrano in Calabria, Caivano e Monteforte Irpino. strettoweb.com scrive

Regionali, alle 19 in Puglia affluenza al 23,67% - Continua ad essere in calo l'affluenza in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3802 sezioni su 4032, alle ore 19 ha votato il 23,67% degli aventi dir ... Come scrive ansa.it

Elezioni regionali in diretta: in calo l’affluenza in Campania, Puglia e Veneto - Affluenza in calo in Puglia dove si vota per elezioni regionali: in base ai dati disponibili su Eligendo, di 3870 sezioni su 4032, alle ore 12 ha votato l'8,53% degli aventi diritto rispetto al 12,05% ... Secondo quotidiano.net